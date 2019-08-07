Aliağa’da zabıtadan karanfilli kutlama

Vatandaşlarının huzuru ve esenliği için
çalışmalarını 7 gün
24 saat esasıyla özverili
bir şekilde sürdüren
Aliağa Belediye
Zabıtası, zabıta haftasını
çeşitli etkinliklerle
kutluyor. Etkinlikler
çerçevesinde belediye
birimlerini ziyaret
eden zabıta ekipleri İstiklal
Caddesi'ne kurulan stantta
vatandaşlara ve araç kullanıcılarına
bilgilendirme broşürü
ile karanfil verdi. Aliağa
Belediyesi Zabıta Müdürü
Mustafa Tahir Acar öncülüğündeki
ekipler daha sonra
Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkanı Serdar Berk
ile birlikte esnaf ziyaretleri
gerçekleştirdi. Vatandaşın
yaşam kalitesini ve huzurunu
her şeyin önünde tuttuklarını
belirten Aliağa Belediyesi
Zabıta Müdürü Mustafa
Tahir Acar, "Caddeleri,
sokakları, parkları, sahilleri
ve plajları tertemiz, insanları
mutlu bir Aliağa için
çalışıyoruz. Bu çalışmalarla
çevre belediyelere ve zabıta
birimlerine örnek oluyoruz"
dedi.