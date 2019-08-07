Aliağa’da zabıtadan karanfilli kutlama

BUGÜN NELER OLDU

Vatandaşlarının huzuru ve esenliği içinçalışmalarını 7 gün24 saat esasıyla özverilibir şekilde sürdürenAliağa BelediyeZabıtası, zabıta haftasınıçeşitli etkinliklerlekutluyor. Etkinliklerçerçevesinde belediyebirimlerini ziyareteden zabıta ekipleri İstiklalCaddesi'ne kurulan stanttavatandaşlara ve araç kullanıcılarınabilgilendirme broşürüile karanfil verdi. AliağaBelediyesi Zabıta MüdürüMustafa Tahir Acar öncülüğündekiekipler daha sonraAliağa Esnaf ve SanatkarlarOdası Başkanı Serdar Berkile birlikte esnaf ziyaretlerigerçekleştirdi. Vatandaşınyaşam kalitesini ve huzurunuher şeyin önünde tuttuklarınıbelirten Aliağa BelediyesiZabıta Müdürü MustafaTahir Acar, "Caddeleri,sokakları, parkları, sahillerive plajları tertemiz, insanlarımutlu bir Aliağa içinçalışıyoruz. Bu çalışmalarlaçevre belediyelere ve zabıtabirimlerine örnek oluyoruz"dedi.