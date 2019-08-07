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Aliağa’da zabıtadan karanfilli kutlama

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Aliağa’da zabıtadan karanfilli kutlama
Vatandaşlarının huzuru ve esenliği için çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla özverili bir şekilde sürdüren Aliağa Belediye Zabıtası, zabıta haftasını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Etkinlikler çerçevesinde belediye birimlerini ziyaret eden zabıta ekipleri İstiklal Caddesi'ne kurulan stantta vatandaşlara ve araç kullanıcılarına bilgilendirme broşürü ile karanfil verdi. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar öncülüğündeki ekipler daha sonra Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşın yaşam kalitesini ve huzurunu her şeyin önünde tuttuklarını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Caddeleri, sokakları, parkları, sahilleri ve plajları tertemiz, insanları mutlu bir Aliağa için çalışıyoruz. Bu çalışmalarla çevre belediyelere ve zabıta birimlerine örnek oluyoruz" dedi.
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Aliağa’da zabıtadan karanfilli kutlama
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