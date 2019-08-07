‘G.saray maçına kadar eksikler giderilecek’

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de sezon öncesi şu ana kadar 13 oyuncuyla sözleşme imzalayıp, Serie A ekibi Empoli'den stoper Veseli'yle el sıkışan Yukatel Denizlispor, Krasnodar'ın golcüsü Andrei Ivan ve Erzurumsporlu İbrahim Akdağ transferlerini bitirmek için harekete geçti.Denizlispor'un deneyimli orta saha İbrahim için de girişimlere başladığı ile sürüldü. Teknik patron Yücel İldiz, Galatasaray'la 16 Ağustos Cuma günü evlerinde oynayacakları ligdeki ilk maça kadar eksiklikleri tamamlamak için herkesin yoğun bir çaba gösterdiğini söyledi.