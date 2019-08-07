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’de trafik kazası: 1 ölü

Giriş Tarihi: 7.8.2019
İzmir’de trafik kazası: 1 ölü
İZMIR'DEN Turgutlu istikametine giden Abdullah Arslan (38) idaresindeki otomobil, Bağyurdu Kavşağı'nda Hasan Elgin yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan Zübeyde Aslan (35), Oğuzhan Celep (23), Aydanur Bayrak (16), Çınar Aslan (3) ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu ve Kemalpaşa Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralılardan Oğuzhan Celep, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir süre kapalı kalan karayolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
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İzmir’de trafik kazası: 1 ölü
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