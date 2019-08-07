Kemalpaşa’da 25 işçi amonyaktan zehirlendi

BUGÜN NELER OLDU

Kemalpaşa ilçesinde, bir tavuk fabrikasının soğuk hava deposundan sızan amonyaktan işçiler etkilendi. Bağyurdu Mahallesi'ndeki fabrikasında, parça paket bölümünde gece vardiyasında çalışan 27 işçide kusma, bulantı ve nefes darlığı şikayetleri görülmeye başlandı. Fabrika yetkilileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya sevk edilen ambulanslarla işçiler, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İşçilerden 14'ü, ilk müdahalelerinin adından İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 4 işçi ise tedavilerinini ardından taburcu edildi. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, işçilerin hafif etkilendiği, amonyak etkilenmesinde görülen ve asıl tehlikeli olan göz ve ağız yanması gibi şikayetlerin bulunmadığı, kör olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kimsenin olmadığı bildirildi. Hastane yetkilileri, tedavileri tamamlanan 14 işçinin tedbir olarak hastanede gözlem altında tutulduğu da kaydetti.