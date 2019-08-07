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’ta orman yangını korkuttu

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Konak’ta orman yangını korkuttu
İZMIR'IN Konak ilçesinde, geçtiğmiz gün akşam saatlerinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını korkuttu. Edinilen bilgiye göre orman yangını, Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, mahalledeki vatandaşları da sokağa döktü. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında yangın güçlükle kontrol altına alındı.
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Konak’ta orman yangını korkuttu
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