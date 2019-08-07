Pamukkale’de turist sayısı ortalamanın üzerinde

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UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan Pamukkale'ye olan ilgi her geçen yıl artıyor ve bu da rakamlara olumlu yansıyor. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 2019 yılı turizmciler için iyi bir yıl olarak geçtiğini ifade etti. Şen, "Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Ülke ortalamasına baktığımız zaman yüzde 11 civarında yabancı misafir sayısında artış var. Bölgemizde yüzde 23 civarında yabancı ve yerli misafir sayılarında artış gözlemliyoruz. Temmuz ayına baktığımız zamanda geçen yıl 300 bin yerli ve yabancı misafir Pamukkale ören yerini ziyaret etmişti. Bu yıl rakam 370 binin üzerine çıktı. Ağustos ayında 400 binin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Özellikle haziran, temmuz, ağustos ayında 1 milyon kişinin ziyaret etmesini ve yıl sonu itibarı ile de 3 milyon civarı hedefimiz vardı ona yakın seviyelerde de biz sezonu kapatmayı bekliyoruz. Hedefimiz de 3 yıl içinde Pamukkale Ören yeri bölgesinde 5 milyon rakamına ulaşmak" diye konuştu.