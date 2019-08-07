Tire’de asırlık çınar ağacının dalı kırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Tire ilçesinde geçtiğimiz gün aksam saatlerinde İstasyon Caddesi'nin kaldırımında çınar ağacının dalı kırılarak 34 SE 2301 plaka - lı park halindeki aracın üstü - ne devrildi. O sırada kaldırım - da ağacın altında oturanlar şans eseri yara almadı. Olayın ardından cadde trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine İzmir Büyükşe - hir Belediyesi AKS, Tire Zabıta Müdürlüğü ve Tire Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gelerek ağacın kırılan dalını motorlu testerelerle parçaladı. Yol 2 saat trafiğe kapalı kaldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı. Kazada bir araç kullanılamaz hale gelirken, olası bir can kaybı yaşan - maması yüreklere su serpti.