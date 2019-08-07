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'de şifa bulan Fransız hastadan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Başkanı Kalp ve Damar olan Op.Dr.Kadir tarafından yapılan paylaşımda, ’nin sağlık alanındaki başarısı bir kez daha ortaya çıktı. 'nın şehrinden ülkemize tedavi için gelen iyileşerek ülkesine döndü. Anna Laure özellikle Türkiye'deki sağlık yatırımlarına büyük katkısı bulunan Başkan 'a teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 7.8.2019 09:50
Türkiye'de şifa bulan Fransız hastadan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

fyonkarahisar Kamu Hastaneleri Başkanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Şehir Hastanesi Kurucu Başhekimi olan Op.Dr.Kadir Gökhan Saçkan tarafından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısı bir kez daha ortaya çıktı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Kadir Gökhan Saçkan yaptığı paylaşımında "1 yıl önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, Fransa'nın Paris şehrinden gelen hastamız Anna Laure'nin venöz vaskuler tedavisini başarıyla gerçekleştirmiştik. Bu gün tedavisinin 2. kürünü de Afyonkarahisar'da gerçekleştirerek tedaviyi tamamladık Başarılı tedavi ve işlemimiz sonrası Anna Laure'yi şifa ile taburcu ettik. Afyonkarahisar'da ki tedavi süreciyle ilgili hastamızın memnuniyet ve teşekkürlerini duymak bizleri mutlu etti. Özellikle bu yatırımlarda büyük emeği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti. Sağlık alanındaki bu çalışmalarımızda üzerimizde hakkı olan, destek veren büyüklerimize bende ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de şifa bulan Fransız hastadan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
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