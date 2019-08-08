7 milyon lira ödeyen Altay 1 milyon arıyor

TFF 1. Lig ekibi Altay'da yönetim yeni sözleşme imzaladığı oyuncularına lisans çıkarmak için seferberlik başlattı. Eski oyuncu ve çalışanlara 1 milyon TL civarında borcu bulunan siyah-beyazlılar, en kısa sürede ödemeyi yapıp kadrosuna kattığı isimlere lisans çıkarmak istiyor. Başkan Özgür Ekmencioğlu görev yaptığı günden bu yana transfer yasaklarını kaldırmak için 7 milyon TL'ye yakın ödeme yaptı.
Öte yandan bir süredir denen Yunan futbolcu Sampanidis takımdan ayrılırken, hazırlık maçlarında tam not alan Nijeryalı genç orta saha oyuncusu Adamu Alhassan'la (18) 3 yıllığına anlaştı.