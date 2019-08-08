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7 milyon lira ödeyen 1 milyon arıyor

Giriş Tarihi: 8.8.2019
7 milyon lira ödeyen Altay 1 milyon arıyor
TFF 1. Lig ekibi Altay'da yönetim yeni sözleşme imzaladığı oyuncularına lisans çıkarmak için seferberlik başlattı. Eski oyuncu ve çalışanlara 1 milyon TL civarında borcu bulunan siyah-beyazlılar, en kısa sürede ödemeyi yapıp kadrosuna kattığı isimlere lisans çıkarmak istiyor. Başkan Özgür Ekmencioğlu görev yaptığı günden bu yana transfer yasaklarını kaldırmak için 7 milyon TL'ye yakın ödeme yaptı. Öte yandan bir süredir denen Yunan futbolcu Sampanidis takımdan ayrılırken, hazırlık maçlarında tam not alan Nijeryalı genç orta saha oyuncusu Adamu Alhassan'la (18) 3 yıllığına anlaştı.
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7 milyon lira ödeyen Altay 1 milyon arıyor
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