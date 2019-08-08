7 milyon lira ödeyen Altay 1 milyon arıyor

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TFF 1. Lig ekibi Altay'da yönetim yeni sözleşme imzaladığı oyuncularına lisans çıkarmak için seferberlik başlattı. Eski oyuncu ve çalışanlara 1 milyon TL civarında borcu bulunan siyah-beyazlılar, en kısa sürede ödemeyi yapıp kadrosuna kattığı isimlere lisans çıkarmak istiyor.Öte yandan bir süredir denen Yunan futbolcu Sampanidis takımdan ayrılırken, hazırlık maçlarında tam not alan Nijeryalı genç orta saha oyuncusu Adamu Alhassan'la (18) 3 yıllığına anlaştı.