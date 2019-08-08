Altınordu’nun gençleri ışık saçtı

BUGÜN NELER OLDU

Dış transferde şimdiye kadar sadece 2 takviye yapan, gidenlerin yerlerini altyapıdan gelen gençleriyle dolduran TFF 1. Lig ekibi Altınordu, hemşehrisi Altay karşısında 22 yaş ortalamasıyla mücadele etti.Altınordu'da bu sezon A takıma alınan 16 yaşındaki stoper Ravil ilk 11'de görev alırken, 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak ise sonradan oyuna girdi.Bu iki gencin yanı sırasüre bulan altyapı patentli diğer isimler olarak dikkat çekti. Sakatlıktan çıkan Kemal ve ağrıları olan Fatih'in yokluğunda ileri uçta görev alan orta saha oyuncusu Okan da alternatif bir santrfor olabileceğini gösterdi. Kaleci Erhan da yaptığı kurtarışlarla teknik ekibe güven verdi.Teknik patron Hüseyin Eroğlu, "Ligin favori ekiplerinden Altay'a karşı ayakta durmak bizim özgüvenimiz acısından çok önemli. Ancak bizim en büyük kozumuz sistemimiz. Günü kurmanın peşinde değiliz, bu sistem ile maçta kaybedebiliriz ancak geleceği kurtarırız.dedi.TFF1. Lig'de yeni sezonun ilk haftasında 18 Ağustos'ta deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak Altınordu, ev sahibi ekibin stadının bakımda olması nedeniyle müsabakayı Bolu'da oynayacak. Kırmızı-lacivertliler ilk yarıdaki maçı İzmir'de ikinci yarıdaki karşılaşmayı Hatay'da oynamayı teklif ederken, Hatayspor da bu teklife olumlu yaklaştı. Ancak, aynı hafta Bornova Stadı'nda Göztepe'nin, Atatürk Stadı'nda ise Altay'ın müsabakaları olması nedeniyle yapılan plan gerçekleşmedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hatayspor'a Rize ya da Bolu alternatiflerini sunduğu, Hatay ekibinin Bolu'yu tercih ettiği belirtildi.