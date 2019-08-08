Arabasını sahte belgeyle sattılar

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası Hasan Basri Görgülü (65), 2018'in Nisan ayında İstanbul'daki bir oto galerisinden 93 bin liraya 2017 model ikinci el otomobil satın aldı. Ocak ayında ise Görgülü'yü, kendisini 'Polis memuru Metin' olarak olarak tanıtan bir kişi arayıp, "Beyefendi, 34 NU 7306 plakalı otomobilinizin satışında kullanılmak üzere İstanbul Beyoğlu 20'nci noterinde vekalet düzenleniyor. Aracınızın motor ve şase numarasını söylerseniz, satışı durdurabiliriz" dedi. Görgülü, telefondaki kişinin dolandırıcı olabileceğinden şüphelenip, bilgileri vermedi. Barbaros Polis Merkezi'ne gidip, olayı anlattı. Polisin yaptığı araştırmada, Görgülü'nün otomobilinin Ankara'da satışı yapıldığı, plakasının değiştirildiği ve başkasının adına ruhsat düzenlendiği ortaya çıktı. Büyük şok yaşayan Görgülü, suç duyurusunda bulundu.Soruşturmada otomobilin, Ankara 62'nci Noter'de S.D.'ye satıldığı belirlendi. Soruşturma sürerken savcılığın talimatıyla Görgülü, polis refakatinde aracına serviste inceletip orijinal olduğunu tespit ettirdi. Buna rağmen Görgülü, otomobiliyle aynı şaşe numarasını kullanan ve başkasına kayıtlı başka bir aracın trafikte olması nedeniyle kendi aracını evinin otoparkına kilitledi. Görgülü, "Yetkililerin çözüm bulmalarını bekliyorum" dedi.