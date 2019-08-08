Attırdığı her kulaç ile hayata bağladı

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İzmir'de yaşayan TCDD'den memur emeklisi 76 yaşındaki Üstün Erek, 1971 yılında yüzme antrenörlüğü yapmaya başladı. 7'den 70'e birçok kişiye gönüllü yüzme dersi veren Erek'in, 48 yılda şampiyonluklar kazanan yüzlerce öğrencisi oldu. Türk milli takımına da birçok sporcu kazandıran Erek'in öğrencileri Balkan Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, Avrupa ve okullar dünya şampiyonalarında yarıştı. Erek, halen Narlıdere olimpik yüzme havuzu ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) yüzme havuzunda yetişkin master yüzücülere haftanın 3 günü ders veriyor. Yüzme sporuna kendini adayarak, yıllardır yılmadan sporcu yetiştiren Erek, aynı zamanda İzmir Yüzme İhtisas Kulübü'nün master yüzücülerine de destek oluyor.Kendi torunlarına da ders verdiğini anlatan Erek, "2011'den sonra 35 yaşın üstündeki masterlara eğitim vermeye başladım. 84 yaşında bile talebemiz var. Yıllarca yüzen insanların tekniklerini geliştiriyoruz. İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nde 10'a yakın profesör talebem var. Antrenörlüğü seviyorum, İzmir Yüzme İhtisas Kulübü olarak Uluslararası Master Turnuvası'nda 44 madalya alarak şampiyonanın birincisi olduk. Kapatılan Alsancak'taki yüzme havuzunu geri istiyoruz" dedi.