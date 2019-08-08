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Büyükşehir’den bayram desteği

Giriş Tarihi: 8.8.2019
Büyükşehir’den bayram desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde ikametgahı İzmir'de bulunan 23 bin 53 ihtiyaç sahibi aileye toplam 4 milyon 600 bin liralık "Bayram yardımı" yapacak. İzdihamları ve yardım yapılacak vatandaşların teşhir edilmesini önlemek amacıyla, bayram paraları aile fertlerinin banka hesaplarına yatırılacak. Vatandaşların bayram yardımlarını bugünden itibaren çekebilecekleri duyuruldu. İhtiyaç sahibi aileler, htpp:// www.izmir. bel.tr adresinden "Kurban Bayramı Yardımları" bölümünü tıklayıp T.C. kimlik numaralarını girerek yardım sorgulaması yapabiliyor.
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Büyükşehir’den bayram desteği
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