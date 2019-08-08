Ege Tıp A Plus Hastane seçildi

BUGÜN NELER OLDU

SağlıkBakanlığı Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, A Plus Hastane" seçildi. Bakanlık tarafından tıp fakültesine 96.28 puan verildi. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin yüzde 100'e yakın bir puan alması dikkat çekti. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, Senato Salonunda Ege hastanesi yöneticileri, kalite kurulu üyeleri, anabilim dalı başkanları ve başhemşireler ile bir araya geldi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bugün bizim için önemli bir gün. Göreve geldiğimiz den itibaren hem tıp eğitiminde hem de sağlık hizmetlerinde kalite standartlarına ulaşmak için başhekimliğimiz ve dekanlığımızla el ele yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini aldık" dedi.EÜ Hastanesi olarak gurur duyduklarını ibelirten Budak, "EÜ, 96.28 puanla A Plus Hastane seçildi. Buradaki en önemli noktalardan biri 85'in üzerinde puan alan hastanelerin sağlık turizmi yetkisini alabilmesi. Üniversitemiz Hastanesi 96.28 puan alarak sağlık turizminde yetkin ve yeterli olduğunu tescillemiş oldu" dedi.