İldiz: 3 transfer daha yapacağız

BUGÜN NELER OLDU

yıl sonra döndüğü Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun açılış maçında Galatasaray'ı ağırlayacak Denizlispor'un hocası Yücel İldiz,dedi. Ligin ilk haftasında 16 Ağustos Cuma günü evinde son şampiyon Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz 3 transfer daha yapacaklarını açıkladı. Galatasaray müsabakasına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde hazırlanan takımının performansından memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı,diye konuştu.ÇİFT İDMANLA HAZIRLANIYORUZMaratonun çok zorlu ve çekişmeli geçeceğini dile getiren İldiz,ifadelerini kullandı.