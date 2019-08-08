İldiz: 3 transfer daha yapacağız

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yıl sonra döndüğü Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun açılış maçında Galatasaray'ı ağırlayacak Denizlispor'un hocası Yücel İldiz, "Hak ettiğimiz yere döndük, yapacağımız 3 transfer kaldı"
dedi. Ligin ilk haftasında 16 Ağustos Cuma günü evinde son şampiyon Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz 3 transfer daha yapacaklarını açıkladı. Galatasaray müsabakasına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde hazırlanan takımının performansından memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Takviye çalışmalarımız sürecek. 3 futbolcuyu daha bünyemize dahil edeceğiz. Doğru transfer politikaları izlediğimizi düşünüyorum"
diye konuştu.
ÇİFT İDMANLA HAZIRLANIYORUZ
Maratonun çok zorlu ve çekişmeli geçeceğini dile getiren İldiz, "Süper Lig çok zorlu bir platform. Bunun için çok ciddi çalışmalar yaptık, yapmaya devam etmeliyiz. Halen eksiklerimizin olduğunu söyleyebilirim. 9 yıl aradan sonra hak ettiğimiz yere döndük. İlk sezonumuzda başarılı olacağımıza inanıyorum. Çift idmanla Galatasaray maçına iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Transferlerimizin adaptasyon sorunu azaldıkça biz de daha iyi olacağız"
ifadelerini kullandı.