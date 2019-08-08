‘Kara tren’ Balıkesir’e geri dönüyor

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TCDDGenel Müdürlüğü'nün Manisa'nın Yunusemre Belediyesi'ne kiraladığı buharlı lokomotif Balıkesir'e geri dönüyor. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, yaptığı açıklama ile bir süre önce Manisa'ya verilen kara trenin Balıkesir'e geri kazandırılacağını açıkladı. Aydemir, "Balıkesir'in simgelerinden biri haline gelmiş kara trenin Balıkesir Gar'ının Cengiz Topel Caddesi girişinde sergilenmekte iken sergilendiği alanın Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi ve trenin bakıma ihtiyaç duyması üzerine taşınmıştı. Ortaklaşa yaptığımız çalışmalar neticesinde bakım onarımı yapılarak ilimize kazandırılması konusunda mutakıp kalmıştık. Şimdi fotoğraflarda da görüldüğü üzere her aşamasını takip ettiğimiz 'Kara trenimiz' bakım onarımı yapılmakta olup inşallah 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tekrar Balıkesirimiz'in hakkettiği biçimde yerini alacaktır" dedi.