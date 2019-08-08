Mevsimlik işçiler için sağlık taraması

BUGÜN NELER OLDU

Yazaylarında Manisa'ya gelerek tarım arazilerinde çalışan mevsimlik işçilerin sağlıkları da yakından takip ediliyor. Özellikle doğu ve güneydoğu illerinden Manisa'ya gelen mevsimlik tarım işçileri Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan mobil sağlık ekibi tarafından haftada 2-3 gün ziyaret edilerek hem rutin kontrolleri yapılıyor hem de sıtma mikrobuna karşı düzenli kan tahlilleri alınarak laboratuvarda incelemeye gönderiliyor. Mayıs ayından bu yana sıtma virüsü için alınan 393 kan örneğinde virüse rastlanılmaması ise sevindirdi. Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil sağlık ekibinde yer alan Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş Birimi Sorumlusu Tolga Özsoybaş, ebe Işıl Çetinöz ve hemşire Azize Sarı ilçeye bağlı Hamzabeyli Mahallesi'nde Mardin'den gelen mevsimlik tarım işçilerini hem çalıştıkları tarlada hem de yaşadıkları barakalarda ziyaret etti.