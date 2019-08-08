‘Otobüse binerken yangın sistemini sorun’

BUGÜN NELER OLDU

Edremit'te 1'i çocuk 5 kişinin öldüğü, Çeşme ve Kırkağaç'ta ise faciadan dönülen otobüs yangınlarının ardından Otobüs Yangılarını Önleme ve Kara Ulaşım Araçlarını Güvenli Hale Getirme Derneği, açıklama yaptı. Dernek yöneticileri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi benzer olayların yaşanmaması için hem kamu kurum yöneticilerini, hem firma yetkililerini hem de yolcuları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Dernek Başkanı Selim Gediz'in de katıldığı basın toplantısında Genel Sekreter Tarhan Aslan, yaşananları kaza olarak görmediklerini belirtti. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde benzer üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşları uyaran Genel Sekreter Tarhan Aslan, "Otobüslerde, uyarı sisteminin olması lazım. 2012'den bu yana yönetmelik var. Bu araçlardaki yangın alarm ve algılama sistemlerinin bulunmaması ağır kusur olmalı. İnsanlarımız, firmadan araçlarda yangın algılama ve uyarı sisteminin olup olmadığını sorsunlar" dedi.