Sabine nine, ineklerini kurbanlık olarak satıyor

BUGÜN NELER OLDU

Denizli'de uçurumdan düşerek telef olan ineğinin başında ağlarken çaresizliği yüzüne yansıyan Sabiha Özel (70), hayırseverlerin desteğiyle alınan 6 inek ve bir buzağısı ile Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Nisan ayından bu yana ineklerine bakan Özel, hayvanlarını köyün yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki meraya otlaması için bindiği atı ile getirip götürüyor. Hayvanları ile Kurban Bayramına hazırlanan Özel, bayramda 4 ineğini satıp ikisine bakmayı planlıyor. Kendisine yardım edenlere bol bol dua eden Özel, "Allah devlet ve millete zeval vermesin. Özellikle bu yıl yaşlandığım için sağlık sorunlarınımın artmasından dolayı ve hayvan sayısı fazla olunca bakmakta zorlandım. Hayvanların bir iki tanesi kalsın diğerlerini satacağım. Hepsini seviyorum ama kardeşim 'sat' diyor bende ayrılamıyorum. Satmaya kıyamıyorum onları, ellerde görünce bende olmayınca üzülüyorum, içim kötü oluyor" diye konuştu. Özel, Kurban Bayramı'na hayvanlarını kurbanlık olarak satmayı planlarken şimdiden hayvanlarına müşteri aramaya başladı.