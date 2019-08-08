Sanayi alanı için çözüm istediler

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir'inBandırma ilçesinde STK'lar küçük sanayi sitesi, alan yetersizliği nedeniyle çözüm bulunması konuşunda bir araya geldiler. Bandırma'nın sorunları ve şehrin gelişimi için kurulan meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği "Yükselen Şehir Bandırma" platformu bu kez de S.S. Bandırma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kemal Şimşek'in düzenlediği toplantıda bir araya geldiler. Toplantıda, Bandırma'da giderek büyüyen sanayi sitesinin büyüyecek alanın kalmaması nedeniyle, paydaşlar Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile alan tahsisi konusunda görüştü.