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Sanayi alanı için çözüm istediler

Giriş Tarihi: 8.8.2019
Sanayi alanı için çözüm istediler
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde STK'lar küçük sanayi sitesi, alan yetersizliği nedeniyle çözüm bulunması konuşunda bir araya geldiler. Bandırma'nın sorunları ve şehrin gelişimi için kurulan meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği "Yükselen Şehir Bandırma" platformu bu kez de S.S. Bandırma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kemal Şimşek'in düzenlediği toplantıda bir araya geldiler. Toplantıda, Bandırma'da giderek büyüyen sanayi sitesinin büyüyecek alanın kalmaması nedeniyle, paydaşlar Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile alan tahsisi konusunda görüştü.
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Sanayi alanı için çözüm istediler
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