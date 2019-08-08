Üçüncü bağışta nakil gerçekleşti

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Bergama ilçesinde oturan 63 yaşındaki 6 çocuk annesi Emine Kırçıl'a, 2017'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde karaciğer yetmezliğine bağlı siroz teşhisi konuldu. Doktorların bir süre ilaç tedavisi uyguladığı Kırçıl'ın sağlık durumu bir yıl sonra kötüye gitmeye başladı. Çocuklarının karaciğer dokuları bağışçı olmaları için uygun bulunmayınca Kırçıl, kadavradan nakil listesine yazıldı. Hastanede tedavi altına alınan Emine Kırçıl, geçen yıl mayısta kadavradan bağışla umutlandı. Ameliyathaneye alınan kadın için organın uygun olmadığı tespit edildi. Aynı günün akşamı başka bir karaciğer bağışı yapılan ve ameliyathaneye tekrar alınan Kırçıl, bu organın da uygun olmadığı belirlenince hayal kırıklığı yaşadı. Bir yıldır hastanede tedavisi süren Kırçıl'ın beklediği müjdeli haber ise 20 gün önce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden geldi. Beyin kanaması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 55 yaşındaki hastanın karaciğeri, 4 saat süren ameliyatla Kırçıl'a nakledildi.Emine Kırçıl, sağlık sorunları nedeniyle yıllardır çok zor günler yaşadığını, nakil olmasının ardından yoğun bakımda gözlerini açtığı an yeni bir hayata "merhaba" dediğini söyledi. Daha önceki iki nakil gerçekleşmeyince çok üzüldüğünü anlatan Kırçıl, "Şanslı bir hasta olduğuma inanıyordum. Umudumu hiç kaybetmedim, hayata hiç küsmedim" ifadelerini kullandı. Ayşe Köroğlu da annesinin yıllarca çok ağrı çektiğini, naklin ardından ilk kez rahat yemek yiyip yürümeye başladığını belirtti.ışlayan aile sayesinde annem sağlığına kavuştu." diye konuştu. Operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Ömer Vedat Ünalp ise Kırçıl'ın çok şanslı olduğunu söyledi. Ünalp, Kırçıl'ın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini, bundan sonra yaşamına kaldığı yerden devam edeceğini dile getirdi.