Afrıka’da traktörü türkler üretecek

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Traktör, geçtiğimiz kasım ayında Afrika'nın en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan GIAD'a ArmaTrac markasıyla traktör üretmek için lisans vererek yurt dışında üretim için önemli bir adım atmıştı. Erkunt ve GIAD tesislerinde gerçekleşen teknik eğitimler sonunda ilk ArmaTrac markalı traktörler temmuz ayında banttan indirildi. Kasım 2018'de üretim lisans anlaşmasına imza atan Erkunt Traktör, resmi distribütörü olan GIAD'ın Sudan'daki fabrikasında ilk kez traktör üretildiğini bildirdi. Türk otomotiv ve tarım sektörünün geleceği adına coşku oluşturan iş birliğinin ilk ürünü olan başarının ayrıntılarını anlatan Erkunt Traktör Kurucusu Zeynep Erkunt Armağan, "Sudan'da kendi markamızla üretim, bizim için ve Türkiye için çok önemli bir hedefti. Türk çiftçisine kendi markasının dünya markası olabileceğini gösterdik. Bu, Türkiye için bir dönüm noktası, bir başarı hikayesidir. Öneminin kavranabildiğini ümit ediyorum. Emeği geçen tüm ekibimizi ve GIAD'ı kutluyor, nice başarılara birlikte imza atmayı diliyorum" diye konuştu.