“Bergama’nın siluetını değıştıreceğız”

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Hakan Koştu, basın mensupları ile bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Bergama'nın öncelikli sorunları ve çözüm yolları konusunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Koştu, "Seçim döneminde de vatandaşlarımızla konuştuğumuz gibi hizmette önceliğimiz yollar. Şu an doğalgaz ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Fiberoptik altyapının da çalışmaları başladı. Üst yapıyı tamamlamak için önce alt yapıyı sağlam yapmanız gerekiyor. Çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilgili bakanlıklarımız ve gerekli kurumlarla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. En kısa sürede Bergama'nın yol sorunu çözüme kavuşturacağız" dedi. Bergama'nın en önemli unsurlarından birinin de turizm olduğunu söyleyen Başkan Koştu, hazırlayacakları turizm master planı ile turizmin gelişeceğini ve yeni restorasyon çalışmaları ile kentin çok farklı bir görünüme kavuşacağının ve Bergama'nın siluetinin değişeceğinin altını çizdi.