Bu gurur Akhisar’ın

BUGÜN NELER OLDU

iraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da son finallerin tümüne abone olan Akhisarspor, ilk olarak 10 Mayıs 2018'de Diyarbakır'da oynanan Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek tarihi bir ilki başardı.Geçen sezon sonu Süper Lig'deki 7 yıllık macerasına nokta koyarak TFF 1. Lig'e düşmenin acısını yaşayan Manisa'nın ilçe takımı, ligdeki kötü performansına rağmen Türkiye Kupası'nda yine harikalar yarattı. Kupada üst üste ikinci kez finale çıkan Akhisar, 15 Mayıs'ta Sivas'ta oynanan finalde öne geçmesine rağmen ligi de yine şampiyon tamamlayan Galatasaray'a son 10 dakikada 3-1 yenilmekten kurtulamadı. ZORLADI AMA YIKAMADIGüçlü rakibiyle yolları kupa finalisti olarak Süper Kupa finalinde tekrar kesişen 1. Lig ekibi, 90 dakika boyunca sarı-kırmızılıları zorlasa da yıkamadı.