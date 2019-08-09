Emeklilere çifte bayram

Emekli vatandaşlar Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyelerini almaya başladı. İzmir'de SSK emeklileri yatırılan ikramiyeleri almak için sabahın erken saatlerinde Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ile banka şubelerinin yolunu tuttu. PTT içinde ve bankamatiklerinde sıra bekleyen vatandaşlar alacakları ikramiyeden memnun olduklarını dile getirdi. Bu yıl bayram hediyesi olarak ikincisi yatırılan ve bin lira tutarında olan ikramiyelerle çoğu emekli kurbanlık alacağını ifade etti. İkramiye ile büyük sevinç yaşayan emekliler, "Bin lira ikramiyeler bayramda bize nefes aldıracak. Devletimiz sağ olsun" dedi.

PARAYI PAYLAŞACAĞIZ

Bin lira olan miktarı bankadan çeken 61 yaşındaki emekli Oktay Ulu, "Her bayram böyle bir ikramiye bizi mutlu ediyor. Torunlarımızla çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz bayramlar daha da keyifli geçiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bayramlarda bizlere verdiği ikramiyeler ile de emeklilerin yanında olduğunu ev bizleri unutmadığını bir kez daha gösterdi. İnşallah bu böyle devam eder ve bizlerde bayramın tadını daha güzel çıkartırız" dedi. 3 çocuk 11 torun sahibi Bahriye Mert (78) ise emekli maaşlarının haricinde devletin yatırdığı bayram ikramiyesiyle kurban keseceklerini belirtti, "Aldığımız ikramiye ile kurban kesmeyi düşünüyoruz. Ayrıca torunlarıma da bayram harçlığı vereceğim. Paylaşmanın öneminin daha da arttığı bu günde devletimiz de bizi unutmadı. Kestiğimiz kurbanı hem ailemiz, çocuklarımız, torunlarımız ile yerken, etrafımızla da çevremizle ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı da unutmuyoruz" dedi.

YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR

Güzel bir bayram beklediklerini belirten emekli Seher Aslantaş, "İki yıldır bayram öncesi devletimizin yatırdıkları bayram ikramiyeleri yüzlerimizi güldürüyoruz. Biz de bize yatan parayı çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte daha güzel bayram geçirmek için harcıyoruz. İki yıldır süren bayram ikramiyeleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gelenek haline geldi" diye konuştu. Üç çocuk ve dört torun sahibi 57 yaşındaki emekli İsmet Mingan, "Bayram öncesi bu ikramiyeler emekliye ilaç gibi geliyor. Bayram öncesi eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Bu ikramiye ile açıkçası rahat bir nefes alıyoruz. İnşallah bu sistem böyle devam eder" şeklinde konuştu.