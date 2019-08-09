‘Galatasaray’a gol atıp merhaba demek için geldim’

YUKATEL Denizlispor'un yeni transferlerinden Hugo Rodallega, yeni sezona iddialı giriyor. Süper Lig'in ilk karşılaşması olan Galatasaray maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede Kolombiyalı futbolcu, "Bu çok önemli bir maç ama rakip Galatasaray olduğu için değil, bizim ilk maçımız olduğu için" dedi. Afyonkarahisar'daki kampının bitmesinin ardından yeşil-siyahlılar, ilk antrenmanını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptı. Antrenman öncesi gazetecilere konuşan Rodallega, "Son şampiyon Galatasaray karşısında kendi seviyemizi göstermek istiyoruz"
şeklinde konuştu. "İlk maçta kazanmak önemli" Rodallega, 'Gol ve gollerle taraftara merhaba diyecek misiniz?'
sorusu üzerine, "Buraya gelirken bütün amacım gol atabilmek. Zaten kulüpte bu yüzden beni buraya transfer etti. Biliyorlar benim yapabildiklerimi ve bende bildiğim için elimden gelen her şeyle katkıda bulunmak istiyorum. Bu sadece benimle de alakalı değil, her gün çalışıyor ve kendimi de hazır tutuyorum. Hepimiz kendimizi hazır tutuyoruz ki lig başladığında ilk başta istediğimizi elde edelim" dedi.