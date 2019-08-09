‘Galatasaray’a gol atıp merhaba demek için geldim’

BUGÜN NELER OLDU

YUKATEL Denizlispor'un yeni transferlerinden Hugo Rodallega, yeni sezona iddialı giriyor. Süper Lig'in ilk karşılaşması olan Galatasaray maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede Kolombiyalı futbolcu,şeklinde konuştu. "İlk maçta kazanmak önemli" Rodallega,sorusu üzerine, "Buraya gelirken bütün amacım gol atabilmek. Zaten kulüpte bu yüzden beni buraya transfer etti. Biliyorlar benim yapabildiklerimi ve bende bildiğim için elimden gelen her şeyle katkıda bulunmak istiyorum. Bu sadece benimle de alakalı değil, her gün çalışıyor ve kendimi de hazır tutuyorum. Hepimiz kendimizi hazır tutuyoruz ki lig başladığında ilk başta istediğimizi elde edelim" dedi.