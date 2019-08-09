‘Geçen sezonki gibi olmayacak’

Süper Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Göztepe, Afyonkarahisar kampını tamamlarken, teknik direktör Tamer Tuna değerlendirmelerde bulundu. Geçen sezon kümede kalma mücadelesi verdiklerini ve travma yaşadıklarını belirten genç teknik adam, "Düşme korkusunu hissetiğimiz sezondan önemli dersler ve tücrübeler çıkardık. Antalyaspor maçıyla birlikte tüm sezon takım olma olgusunu sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

'EKSİKLERİ TESPİT ETTİK'

Kamp dönemini çok iyi geçirdiklerinin altını çizen Tamer Tuna, "Kamp dönemi lig öncesi bizim için ayna oldu. Mevcut kadromuzun fiziksel ve taktiksel anlamda neler verebileceğinin tespitini yaptık. Geçen sene yaşadığımız tecrübe, son viraja girdiğimizdeki 5-6 haftalık süreçten dersler çıkardık. Ligi çok iyi seviyede bitirmek adına oyuncuların psikolojik durumu ile ilgili karşımıza çıkabilecek tespitleri yaptık" ifadelerini kullandı. '

GENÇLERİMİZDE GELECEK VAR'

Gelecek vaad eden yetenekli gençlerin kadrolarında olduğunu anlatan Tuna, "Aramızda yetenekli gençler mevcut. Genç yaşlı ayırt etmeden bir bütünleşme yakalamalıyız. 4 hazırlık maçı oynadık. Gol pozisyonlarına girme, ceza sahasında topla buluşma oranlarımız ve pozisyon alma yönetimimiz çok iyiydi. Kendimizi eleştirdiğimiz yönlerimizi doğru çalışma ile iyi noktaya taşıyabileceğimizi biliyorum" dedi. "

EREN'İN DEĞERLERİ İYİ"

Geçen sezon yaşadıkları gol sorunundan bahseden genç çalıştırıcı, "Herkesin eleştirisi gol atma konusundaydı. Yeni transfer Eren Derdiyok'un performansı ve ona yardımcı olacak tüm oyuncularımızın durumunu gördük. Maalesef Jerome kampın bir bölümünde aramızda yoktu. Geçen sezon sakatlığına rağmen fedakarca oynadı. Eren'in fiziksel değerleri iyi" diye konuştu. TARAFTARIN COŞKUSUNU ÖZLEDİK

Küme düşme konusuna da değinen genç teknik adam, "Geçen sene yaşadığımız o travmanın değeri var. Göztepe bu sezonu hedeflediğimiz noktada bitirecek. Bazen heyecanım, duygu ve hislerim ruh halime yansıyor. İlk maçta cezadan dolayı tribünde olacağım. Taraftarın coşkusunu çok özledik" dedi.