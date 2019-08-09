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İş için gittiği ’da kazada öldü

Giriş Tarihi: 9.8.2019
İş için gittiği Tanzanya’da kazada öldü

İZMIR'DE metal işleri yapan Cengiz Güngör (37), 3 çocuğunun ve eşinin geçimini sağlamak için yeni iş arayışına girdi. Güngör, Tanzanya'da inşaat işleri yapan şirkete girdi. Bu şirketin aracılığıyla 18 gün önce gittiği Tanzanya'nın Morogoro kentindeki demiryolu şantiyesinde çalışmaya başladı. Yaklaşık 8 ay önce üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Cengin Güngör, 3 gün önce Tanzanyalı 2 kişinin de bulunduğu tankerle şantiyeden ayrılıp, yola çıktı.

CENAZESI GETIRILDI
Şantiyeden yaklaşık 7 kilometre sonra Tanzanyalı sürücünün hakimiyetini kaybettiği tanker devrildi. Tankerin altında kalan Cengiz Güngör, hayatını kaybetti. Aynı kazada tankerdeki 2 Tanzanyalı da yaşamını yitirdi. Firma yetkililerinin yanı sıra Türk makamlarının da devreye girmesi üzerine Cengiz Güngör'ün cenazesi, memleketi İzmir'e getirildi. 18 gün önce sevinçle gönderdikleri Cengiz Güngör'ün acı haberiyle yıkılan aile, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları, Güngör'ün ailesini daha iyi şartlarda geçindirebilmek için Tanzanya'ya gittiğini anlattı.

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