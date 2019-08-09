Karşıyaka alkış aldı

47. Folkart TSYD Ege Kupası'nda 1. Lig ekibi Menemenspor ile başabaş bir oyun ortaya koyan, 1 topu direkten dönen Kaf-Kaf mücadelesiyle alkış aldı. Maçta birçok pozisyondan yararlanamayan yeşil-kırmızılılar, yenik duruma düştükten sonra uzatmalarda net gollük fırsatları kaçırınca elenmekten kurtulamadı. Mert, Batuhan, Caner gibi tüm gençleri sahaya süren yeşil-kırmızılılarda özellikle ilk 11'de şans bulan Namık Barış'ın performansı teknik heyeti mutlu etti.

SKOR ÖNEMLİ DEĞİL

Skorun bir öneminin olmadığını söyleyen teknik direktör Mesut Toros, "Çok ciddi bir hazırlık maçında ligin provasını yaptık. Oyuncularımız iyi motive oldukları sürece nasıl bir performans sergileyeceklerinin sinyallerini verdiler. Maçta zaman zaman sistem değiştirip faydasını gördük. Ofansif yönümüzü değiştirmeye devam ediyoruz. Ligde kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. Karşıyaka, sezon öncesi kendisi gibi TFF 3. Lig'de yer alan Muğlaspor'la 15 Ağustos Perşembe günü Tire Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda, Nazilli Belediyespor'la da 18 Ağustos Pazar Nazilli İlçe Stadı'nda hazırlık maçı oynayacak.