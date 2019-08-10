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Altay’dan Leandrinho atağı

Yeni sezona hazırlanan Ege ekibi, gözünü Brezilyalı forvete çevirdi. Anlaşmanın haftaya resmileşeceği ifade edildi

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Altay’dan Leandrinho atağı
TEKNIK direktör Sait Karafırtınalar'ın hücum hattına mutlaka transfer istediği, yönetimin ise geçen sezon TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da görev yapan Leandrinho'yu gündemine aldığı öğrenildi. İstanbul ekibiyle sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde sona gelindiği ifade edilirken, Altay'ın hafta sonunda transferi resmileştireceği vurgulandı. Kariyerine ülkesinin Portuguesa takımında başlayan deneyimli forvet, Belçika'da Zulte Waregem, Portekiz'de Pacos De Ferreira, Kosta Rika'da Alajuelense, Meksika'da Atletico San Luis'de oynadıktan sonda 2015-16 sezonunda Türkiye'ye geldi. İlk olarak Denizlispor'a imza atan Brazilyalı, yeşil-siyahlılarda 29 maçta 17 gol atarak Sivasspor'un yolunu tuttu. Sivas'ta 1 sezonda 32 müsabakada 8 gol kaydeden Leandrinho, geçen sezon Ümraniyespor'da da 29 maçta 7 kez fileleri sarstı.
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Altay’dan Leandrinho atağı
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