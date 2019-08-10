Başkan Çetin’den SAKO gerçeği

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de ilk 5'i hedefleyecek bir kadro kurmayı hedefleyenSalı günü akşam saatlerinde Denizli'ye gelen Malili oyuncunun bir gün boyunca resmi imzayı atmaması akıllara soru işaretlerini de doğurdu. Denizlispor Başkanı Ali Çetin,Biz kendisine maç başı ücret talep ettik ancak kabul etmedi" dedi. Süper Lig'de sezon öncesi şu ana kadar 13 oyuncuyla sözleşme imzalayıp, Serie A ekibi Empoli'den stoper Veseli'yle el sıkışanEge ekibi bir yandan borç ödüyor. Başkan Yardımcısı Engin Şahin, şu ana kadar kulübün kasasına giren