Başkan Çetin’den SAKO gerçeği

SÜPER Lig'de ilk 5'i hedefleyecek bir kadro kurmayı hedefleyen Yukatel Denizlispor'da sol kanat için transfer edilen Bakary Sako, imzaya geldiği Denizli'den geri döndü.
Salı günü akşam saatlerinde Denizli'ye gelen Malili oyuncunun bir gün boyunca resmi imzayı atmaması akıllara soru işaretlerini de doğurdu. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Bakary Sako 31 yaşında ve ayağında 10 adet platin var.
Biz kendisine maç başı ücret talep ettik ancak kabul etmedi" dedi. Süper Lig'de sezon öncesi şu ana kadar 13 oyuncuyla sözleşme imzalayıp, Serie A ekibi Empoli'den stoper Veseli'yle el sıkışan Denizlispor, Krasnodar'ın golcüsü Andrei Ivan ve Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Akdağ transferlerini bitirmek için harekete geçti.
Ege ekibi bir yandan borç ödüyor. Başkan Yardımcısı Engin Şahin, şu ana kadar kulübün kasasına giren 11 milyon TL'yi temliklere dağıttıklarını söyledi.