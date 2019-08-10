Damlacık projelerı ödül kazandırdı

BUGÜN NELER OLDU

Serbest Mimarlar Derneği'nin (İzmir SMD) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 2019 Merhaba Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri, sahiplerini buldu. Yarışmada, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden Emir Mustafa Cihat Vişne ve Ecenur Kızılörenli, Damlacık bölgesi için tasarladıkları projeleri ile iki ödül kazandı. Emir Mustafa Cihat Vişne, İzmir'in oluşumundan bugüne İzmir Körfezi'ne ve kent dokusuna hakim olan bölgede, katmanlar halinde tasarladığı müze projesi ile ziyaretçileri dinamik sergilerle adeta tarih yolculuğuna çıkartıp o dönemde yapılanları deneyimleme fırsatı sunmayı amaçladığını söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Feray Maden yürütücülüğündeki mezuniyet projesi dersinde Damlacık Bölgesi için tasarladığı toplum merkezi projesiyle sergileme ödülü kazanan Ecenur Kızılörenli, yakın çevredeki hedef kitlenin istekleri ve ihtiyaçları sonucu böyle bir tasarım geliştirdiğini söyledi. Kazanan öğrenciler, ödül olarak Zeugma'yı gezecek.