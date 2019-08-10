Emziren anne ne tüketmeli

İzmir Özel Kent Hastanesi Grubu diyetisyenlerinden Asena Güneş, emzirme dönemindeki annelerin beslenme düzeninin anne bebek sağlığı üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi. Dyt. Güneş, emzirme dönemindeki annelerin daha çok süt artırıcı besinler tüketmesi gerektiğini söyledi. Buna bağlı olarak annelerin tüketecekleri besinlere özen göstererek dengeli ve düzenli bir şekilde beslenmesi gerektiğini ifade etti. Gebelik döneminde olduğu kadar emzirme döneminde de annelerin beslenme düzenlerine son derece dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Güneş, "Sağlıklı bir şekilde emzirme dönemini geçirmek için tüketilen besinlere anneler dikkat etmeli. Bu dönemde anne adayları tükettikleri besinlerin daha çok süt artırıcı özelliğinin bulunmasına özen göstermeli. Anneler emzirme dönemiyle birlikte gebelik döneminde almış olduğu kiloların bir kısmını veriyor. Fakat emzirme döneminde tüketmiş oldukları besinlere dikkat etmezlerse kilo artışı da bu dönemde yaşanabilir. Bizim toplumumuzda emzirme dönemindeki annelere, 'sen emziklisin biraz daha ye, tatlı ye sütün artar' gibi baskılar yapılıyor. Fazla tatlı ve şekerli gıdalar süt yapmak yerine daha çok kilo artışına neden oluyor. Anneler bu dönemde aşırı tatlı tüketiminden kaçınmalı" diye konuştu.

SÜT ARTIRAN BESİNLER

"Anneler emzirme döneminde süt salınımıyla birlikte kalori harcıyor" diyen Güneş, "Bu dönemde anneler 10 milim süt salınımı için yaklaşık 7 kalori harcıyor. Bununla beraber anneler hem tükettiklerine özen gösterir hem de günlük egzersizlerini yaparsa kilo artışı gibi bir sorunla karşılaşmaz. Emzikli annelerin bu dönemde tükettikleri besinler bebeklerini de etkileyeceği için süt arttırıcı özelliği bulunan gıdalara öğünlerinde yer vermeli. Sütün artmasını sağlayan en önemli faktör bol su tüketimidir. Bunun dışında yulaf, havuç, susam, ceviz, fındık, badem, bulgur gibi besinler de süt artışını sağlar. Şerbetli tatlılar yerine daha çok sütlü tatlılar, normal süt yerine laktozsuz süt ve keçi sütü tercih edilmeli. Ayrıca tahin, pekmez, kuru üzüm, şekersiz kompostolar, rezene çayı da tüketilmeli" şeklinde konuştu.