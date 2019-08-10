Geleceğin sanatçıları sertifikalarına kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

Gallery bünyesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen çocuklara yönelik ücretsiz resim, mask ve heykel kursu sona erdi. Kurslara katılan 150 çocuk sertifikalarını aldı. Minik sanatçıların eserleri Folkart Gallery'de sergilendi. Sertifika töreninde konuşan Folkart Gallery Koordinatörü Fahri Özdemir, "Folkart Gallery olarak sanata ve sanatçılara gösterdiği özel ilgimizi devam ettireceğiz. Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın sanatla içiçe bir yaşam sürmeleri bizim en büyük dileğimizdir" dedi. Özdemir, 2015 yılından günümüze kadar Folkart Gallery olarak 750 çocuğa sanatı sevdirmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak adına eğitim verdiklerini söyledi. Kursa katılan her bir öğrenci için ağaç dikildiğine dikkat çeken Özdemir, geleceğin sanatçılarının bu tür kursla aracılığıyla yetişeceğini ifade etti.