Göztepe 10’un peşinde

üper Lig'de şu ana kadar Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Menemenspor'dan Veli Çetin, Hatayspor'dan Murat Paluli, Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu ile Borussia Dortmund'dan Hüseyin Bulut'u Anderlecht'ten Bubacarr Sanneh ve Erzurumspor'dan Leo Schwechlen ile anlaşan Göztepe ibreyi hücum hattına çevirdi. Göztepe 10 numara transferi için daha önce Galatasaray ve Bursaspor'da oynayan Akhisarsporlu Josue'ye kancayı taktı. Geçen sezon Akigo formasıyla 29 maçta 4 gol atıp 4 de asist yapan Portekizli yıldız ile yapılan ön görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Yönetim bugün 10 numara mevkiinde oynayan futbolcu ile son bir görüşme daha yapacak.

YÖNETİM MEVLÜT VE UMUT'TA ISRARCI

Eren Derdiyok'un alternatifi Jerome'nin sakatlığı ve formsuzluğu nedeniyle tedirgin olan teknik direktör Tamer Tuna'nın yönetime iyi bir golcü alınması için rapor verdiği ortaya çıktı. Yönetim, Başakşehir'den Mevlüt Erdinç ve Beşiktaş'tan Umut Nayir için görüşmelerini sürdürüyor.



SAVUNMA ' YABANCI'

ŞU ana kadar 7 transfer gerçekleştiren Göztepe yeni sezonda savunma hattını yabancılardan oluşturdu. Son 2 sezondur kaleyi başarıyla savunan Portekizli file bekçisi Beto bu sezon da ilk 11'in değişmez ismi olacak. Göz-Göz'de sağ bekte Gassama, savunmanın göbeğinde Sennah ve Titi, solda ise son transfer Leo forma giyecek. Orta saha ve defans arasındaki köprü görevini ise Poko yapacak. İzmir ekibinin diğer yapancı stoperi Wallace Reis ise yeni sezonda büyük ihtimalle yedek kulübesine çekilecek. Hatay'dan gelen sağ bek Murat, Menemen'den transfer edilen stoper Veli, mevcut kadroda yer alan sol bek Berkan da alternatif olarak değerlendirilecek. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın geçen sezon son iki haftada şans verdiği Alpaslan da büyük ihtimalle yedek kulübesinde yer alacak.