Mısırlı’dan etık dışı çalışma çıkışı

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Parti Karabağlar Grup Başkanvekili Fikret Mısırlı, CHP Karabağlar meclis üyesi Sait Karaarslan'ın partiye yönelik sözlerini eleştirdi. Mısırlı, Karaarslan'ın parti grubunu kastederek 'hizmet yapsınlar' açıklamasına anlam veremediğini vurgulayarak, "Meclis üyesi Karaarslan'ın, parti grubumuzu kastederek hizmet yapsınlar açıklamasına bir anlam veremedim. Karabağlar Belediyesi ve yönetim CHP'nin elinde. Doğal olarak hizmet yapması gereken CHP Karabağlar Belediyesi, yani kendileri. Ancak biz AK Parti olarak ve AK Parti'yi temsil eden meclis üyeleri olarak hizmet konusunda üzerimize düşen ne varsa yardımcı olmaya hazırız" dedi. KARBEL A.Ş'ye bağlı maaşlı personellerin CHP teşkilatının danışma kurulunda yer aldığını kaydeden Mısırlı, "CHP meclis üyesi, öncelikle bünyelerine bağlı maaşlı çalışanların teşkilat içinde neden yer aldıklarının hesabını versin" diye konuştu.