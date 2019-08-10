Mucize kız, artık bir sağlık neferi

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Safrayolları olmadan 17 yaşına kadar yaşayabilen dünyadaki sayılı insandan biri olan Handan Ülker (23), 6 yıl önce İzmir Kent Hastanesi'nde yapılan karaciğer nakli ile zor süreçleri geride bıraktı. Okuduğu Dokuz Eylül Üniversitesi'nden fizyoterapist olarak mezun olarak iş aramaya koyulan Ülker, "Çocukluğum hastanelerde geçti ama ben hastaneden kaçmak yerine hastalarla olmayı seçtim" dedi. Bir an önce mesleğine adım atmak istediğini ifade eden genç kız, "Doğuştan safra kanalları yokluğu ile doğdum. Doğduğum zamandan beri hastanedeyim. Bu hastalıkla doğup, 17 yaşına kadar yaşayabilen nadir insanlardanım. Doktorların verdiği yaşam süresi 11-12 yılken, ben 17 yaşına kadar yaşadım ve sonrasında nakil oldum. 6 yıl önce nakil oldum ve şu anda iyiyim. Bunu başarmamdaki en büyük neden ailemdi. Ailemin verdiği motivasyon ve mutlulukla ben 17 yaşıma kadar bu hastalıkla mücadele ettim. Benim yaşlarımda olan bir kişinin trafik kazası geçirmesi sonucu organı bana nakledildi, bana umut ve hayat oldu" dedi.