Narenciyede hedef büyük

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vitamini narenciye ürünlerinin Ege Bölgesi'ndeki rekoltesi 2019/20 sezonunda 442 bin 349 ton olarak tahmin edildiEge Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, portakal, mandalina ve limonun başı çektiği narenciye ürünlerinde Ege Bölgesi rekoltesinin 442 bin 349 ton ile son yılların en yüksek seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini, ülke genelindeki ihracatın da 900 milyon doları bulacağına inandıklarını belirtti. Uçak, yaptığı açıklamada Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen narenciye rekolte tahmin çalışmasının sonuçlandığını bildirdi. Buna göre Ege Bölgesi'nde portakalda 264 bin 468 ton, mandalinada 121 bin 918 ton, limonda 50 bin 824 ton ve greyfurtta 4 bin 571 ton rekolte beklediklerine işaret eden Uçak, şu bilgileri verdi: "Ege'de bu sezon 442 bin 349 ton ile tarihi bir rekolte bekliyoruz. 2017/18 sezonunda yakaladığımız 428 bin tonluk rekolteyi aştık. Ürünlerin kaliteli olduğu, ihracatta bir sorun yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl hasat sırasında, bu sezon da çiçeklenme döneminde görülen yağışlar ağaçlarda yorgunluğa neden oldu. Meyve gelişimlerinde 10-15 günlük gecikme söz konusu. Bu yıl 15 gün geç hasat tahmin ediyoruz. Ülke olarak 2018 yılında narenciye ihracatından 738 milyon dolar döviz geliri elde etmiştik. Bu sezon ülke geneli ihracatta 900 milyon dolar hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz."