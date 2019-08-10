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Sürücüsüz servise ödül geldi

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Sürücüsüz servise ödül geldi
KARŞIYAKA'DAKI bir özel okulun 4'üncü sınıf öğrencileri Aras Aktaş, Adnan Khalilli ve Rüzgar Meral, proje kapsamında lego parçaları kullanarak, 'Sürücüsüz Okul Servisi' tasarladı. Tablet üzerinden bir programla yönettikleri servisin kazaları en aza indirmesini amaçlayan öğrenciler, servise gelişmiş acil durum freni, otomatik park etme ve sensor sistemleri ekledi. 3 öğrencisi, dünya çapında 150 takımın katıldığı Dünya Robot Olimpiyatı'nın (World Robot Olympiad) Danimarka'da düzenlenen finalinde, 'We Do' kategorisinde dünya birincisi oldu. Geleceğin ihtiyaçlarını düşünüp, kazaları en aza indirmek amacı ile tasarladıkları, 'Sürücüsüz Okul Servisi' projeleri ile birinci olan öğrenciler, Türkiye'yi temsil etmenin sevincini yaşadı.
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Sürücüsüz servise ödül geldi
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