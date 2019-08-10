Yanlışlıkla bağış

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Aliağa'da yaşayan genç çift, Mardin'e göç etmeden iki gece önce Kızılay'ın giyim bağışı kutusuna elbiselerle birlikte yanlışlıkla döviz ve altınlarını da attı. Durumu Konya'ya geldiklerinde fark eden Zekeriya ve Nurcan Akay çifti, 600 kilometre yol kat ederek İzmir'e geri döndü. Çiftin, Kızılay yetkililerinin de yardımıyla yüzlerce eşyanın bulunduğu depoda bir beze sardıkları altın ve dövizlerine kavuşma anı kameralara yansıdı. Birikimlerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını belirten Zekeriya Akay, "İzmir Aliağa'dan taşınmak için hazırlık yapıyorduk. Eşyalarımızı topladık, fazla kıyafetleri de Kızılay'ın giyim bağış kutusuna attık. O arada telaşla eşim, birikimimizi fark etmeden kutuya atmış. Ertesi gün yola çıktık. Konya'ya vardığımızda durumu fark ettik ve Kızılay Konak Şubesi yetkililerini aradık. Bize çok yardımcı oldular. Aliağa'dan gelen tüm eşyaları bize gösterdiler. Bizimle beraber altın ve dövizimizi aradılar. Neticede bulduk. Onlara teşekkür ediyoruz." Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, "Aile bir iyilikte bulundu. Kızılay ailesi olarak bu olayda onların yanında olup kutuları tek tek açtık. Eşyalarını bulunca çok mutlu oldular. Böyle bir olayla ilk kez karşılaştık. Ailemiz de attıkları kıyafetlerin Kızılay'ın deposuna gittiğine bizzat şahit olmuş oldu" diye konuştu.