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Yüksek gerilimde sıcak mesai

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Yüksek gerilimde sıcak mesai
TÜRKIYE'NIN enerjisi kesilmesin diye gece gündüz demeden çalışan yüksek gerilim hattı işçileri, yaz sıcaklarının getirdiği zorluklara aldırmadan görevlerini yapmaya devam ediyor. Saniyelik elektrik kesintisinin bile büyük ekonomik zararlara yol açtığı hatlarda görev alan ekipler, akım kesilmeden "canlı bakım" yapıyor. Sıcak havaya rağmen iletken içlikler ve yanmaz kumaşlardan yapılan kıyafetler giyen işçiler, bu sayede hatlarda akan 154 - 400 kilovat arası elektriğin getireceği tehlikelere karşı korunuyorlar. Canlı bakım ekibi teknikeri Serdar Gezer, "İnsanlar sorduğu zaman, işimizi anlatırken biraz sorun yaşıyoruz. 'Canlı bakım ne?' diyorlar. Videolardan gösterince işimizden korkuyorlar" diyor.
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