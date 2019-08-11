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Baraj havzasındaki iki mahalle taşınıyor

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Baraj havzasındaki iki mahalle taşınıyor
İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde kaç kuşağa ev sahipliği yaptığı bilinmeyen, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Derebebekler Mahallesi'nin bir kısmı ile Dereuzunyer Mahallesi'nin tamamı, yapımı devam eden Rahmanlar Barajı havzasında kaldığı için kamulaştırıldı. Evleri kamulaştırılan ve kendileri için yeni bir mahalle kurulacak vatandaşlar, doğup büyüdükleri, evlerine veda etmeye hazırlanıyor. Derebebekler Mahalle Muhtarı Fikret Toktaş, 3 sokağın bulunduğu mahallenin yarısının kamulaştırıldığını, diğer evlerin ise kamulaştırılmadığını söyledi.
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Baraj havzasındaki iki mahalle taşınıyor
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