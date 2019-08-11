Baraj havzasındaki iki mahalle taşınıyor

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Ödemiş ilçesinde kaç kuşağa ev sahipliği yaptığı bilinmeyen, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Derebebekler Mahallesi'nin bir kısmı ile Dereuzunyer Mahallesi'nin tamamı, yapımı devam eden Rahmanlar Barajı havzasında kaldığı için kamulaştırıldı. Evleri kamulaştırılan ve kendileri için yeni bir mahalle kurulacak vatandaşlar, doğup büyüdükleri, evlerine veda etmeye hazırlanıyor. Derebebekler Mahalle Muhtarı Fikret Toktaş, 3 sokağın bulunduğu mahallenin yarısının kamulaştırıldığını, diğer evlerin ise kamulaştırılmadığını söyledi.