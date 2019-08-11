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Dağ, ıhlamur ağacı dikti

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Dağ, ıhlamur ağacı dikti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, saat 06.00'da İzmir'in Bayındır ilçesinin Alankıyı köyünde yaklaşık 10 kilometre yürüdü. Bayındır Belediye Başkanı AK Partili Uğur Demirezen de Bayındırspor kulübünün forması ile yürüyüşe eşlik etti. Bir köylünün tarlasına girip salatalık toplayan Dağ, ikram edilen eriği yedi. 3 Ağustos'ta İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Karagöl'de yürüyen Dağ, haftada 3 kez farklı bir bölgede sabah yürüyüşü yapacağını belirtti, her gittiği yerde de ağaç diktiğini ve dikeceğini söyledi.
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Dağ, ıhlamur ağacı dikti
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