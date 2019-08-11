Deü güzel sanatlar, tınaztepe yolcusu

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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı binalarının Tınaztepe Kampüsü'ne taşınacağını açıkladı. Can güvenliğini tehdit eden bir durum olduğu için bu tahliyenin acil olarak gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çeken Tiryakioğlu, "Biz programımıza Büyükşehir Belediyesi'nin desteği olmadan geç kalmış olarak devam edeceğiz. Bu iki yıllık geçici bir süreç. Yeni sanat yerleşkemizde mini opera veya değişik fuaye alanları, sanat yapıları topluluğu düşünüyoruz" dedi. Geçen ay alınan fakültenin taşınması kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesince binaların eğitim dönemine yetiştirilemeyeceği gerekçesiyle tahsis işlemi yapmaması üzerine iptal oldu. Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu konuda çelişkili açıklamalarda bulunduğunu öne süren Tiryakioğlu, söz konusu durumun süreci sıkıntıya soktuğunu dile getirdi.