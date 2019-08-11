Her gün ıkı Şehır arasında koşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Manısa'da yaşayan 54 yaşındaki Tuncay Güllüdağ, askerlik hizmeti sırasında merak sardığı atletizme ilgisini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor. Güllüdağ, her gün eşofmanlarını giyip Manisa'da 75. Yıl Mesir Alanı'ndan koşmaya başlıyor ve Sabuncubeli Geçidi'ni tırmanıyor. İki kent sınırında 30 kilometre koşan Güllüdağ, yolu düzenli kullanan sürücüler tarafından da tanınıyor. Daha önce 1988, 1990, 2006 ve 2010'da Avrasya maratonlarına katıldığını aktaran Güllüdağ, "Sabuncubeli Geçidi'nden geçip Bornova'ya kadar gidiyorum. Her gün yaklaşık 30 kilometre koşuyorum" dedi.