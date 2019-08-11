Karayolları kan gölüne döndü

Mılyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı tatili için yollara düştü. Yollarda yoğunluk oluşurken uyarılara ve önlemlere rağmen Ege Bölgesi'nde 3 ayrı trafik kazası yaşandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Yılmaz G. idaresindeki tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile Fevzi P. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Minibüs devrilirken otomobil bariyerlerden yolun karşı şeridine savruldu. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yaralıların arasında 3 çocuk, 1 hamilenin bulunduğu 14 kişi hastanelere sevk edildi. Manisa'nın Soma ilçesinde Bilgehan S.'nin kullandığı otomobil, Gebze-İzmir Otoyolu'nun Soma Kum Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü ile Fatma S., Emel S. ve Mehmet Can S. ile Nizamettin A. yaralandı. Yaralılardan Bilgehan, Fatma ve Emel S.'nin durumlarını ağır olduğu öğrenildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Balıkesir'de ise H.İ yönetimindeki otomobil Çağıs Kampüs mevkiinde nedeni bilinmeyen bir sebeple viyadükte bariyere çarparak yoldan çıktı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yetkililer, bayram tatili boyunca kurallara uyulması yönünde yaptıkları uyarıları yineledi.