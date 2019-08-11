Konut sektöründe ındırım dopıngı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda alınan karar ile politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirilmesinin ardından yatırımcılar gözünü tekrar gayrimenkul piyasasına çevirdi. İzmir'deki inşaat sektörünün temsilcileri, faiz indirimi kararının, İzmir inşaat sektörünü olumlu yönde etkileyeceği görüşünde birleşiyor...

TANYER YAPI YÖNETIM KURULU BAŞKANI

MÜNIR TANYER: Faiz indirimi isabetli bir karar oldu. Piyasaların da beklentisi bu yönde idi. Piyasanın hareketlenmesinin de önünü açtı. Bu durum Eylül Ekim aylarından itibaren konut kredilerine de yansıyacak ve konut alım satımları da hızlanacaktır.

COORDINAT YAPI KURUCU

ORTAĞI CANER TAN: Yatırımcı faiz oranları indiği ve döviz de stabil olduğu için en iyi yatırım aracı olarak gayrimenkule dönmeye başladı. Son bir haftadır, telefon trafiği artarken; satışlar da buna paralel artışa geçti. Önümüzdeki süreçte ve yıl sonuna kadar böyle devam edeceğini düşünüyorum. Yeni projelerin önünü açacaktır.

FCTU YÖNETIM KURULUN BAŞKANI

GÜLÇIN OKAY:

Faizlerin düşmesiyle birlikte konuta olan talep artacağı için fiyatlar tekrar yükselecek. Konut almak isteyenler bu fırsatı iyi değerlendirsinler.