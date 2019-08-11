Kurbanınızı yasak yerlerde kesmeyin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanlığının Balçova'daki bir otelde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törendeki konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Pakdemirli, vatandaşların kurbanını, komisyonların belirlediği alanlarda veteriner eşliğinde kestirmesini istedi. Eşi Ahu Pakdemirli ile AK Parti ailesinin bayramını kutlamaya geldiklerini kaydeden Pakdemirli, "Eşime İzmir'e geleceğimi söylediğimde, eve gelip gelmeyeceğimi sordu. Eve gelmeyeceğimi öğrendiğinde, 'Nereye gidiyorsun?' dedi. Dedim ki, 'Aileme gidiyorum.' Seninle 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 evladım var ama sen de geleceksin, asıl ailemizle bayramlaşacağız' dedim" diye konuştu.

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Kurban Bayramı öncesi sevkiyat ve hayvan satışı ile ilgili her türlü tedbiri aldıklarını aktaran Pakdemirli, hayvanın kulak küpesindeki kimliğinden internet adresi yoluyla vatandaşın bilgi alabileceğini söyledi. Pakdemirli, vatandaşın Müslümanlığa yakışır şekilde kurban vazifesini yerine getirmesini isteyerek, "Kurban Bayramı'nda sizden şunu istiyorum; ne olursunuz bağınızda bahçenizde kesmeyin. Kurban komisyonunun belirlediği yerlerde veteriner eşliğinde kurbanınızı kestirin" ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, "18 yılın sonunda yine iktidarız, 18 yıl sonra yine iktidar olacağız." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, parti üyelerinin Kurban Bayramı'nı en iyi şekilde kutlamayı hak ettiğini söyleyerek, "Ramazan Bayramı'ndan sonra hiç durmadan, yılmadan çalışmaya devam ettiniz. Allah hepinizden razı olsun" dedi.