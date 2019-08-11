Manisa’da yaşam tüneli

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Manisa'da?trafik kazasına neden olan kural ihlallerini azaltmak ve araç sürücülerini uygulamalı olarak bilinçlendirmek amacıyla, şehir içi ve şehirler arası yolların güvenli araç durdurmaya elverişli bölgelerinde kurulması planlanan yaşam tüneli, İl Emniyet Müdürlüğünce Akhisar Manisa güzergahı üzerinde bulunan Karayolları Denetleme İstasyonunda kuruldu. Yaşam Tünelinde, kısa bir çay molasında video ve görseller ile sürücülerin bilgilendirildiği faaliyette çocuklara da yolda karşılaştıkları hatalı sürücüleri ve aile fertlerini trafikte uyarmaları için kırmızı düdük dağıtıldı. 'Yaşam Tüneli' projesini inceleyen Manisa Valisi Ahmet Deniz, vatandaşlarla da sohbet etti. Deniz, "Yaşam tünellerinde, kısa videolar ve bilgilendirmeler yaparak sürücülerimizde bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.