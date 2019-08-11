Önce kansere sonra kılolarına savaş açtı

BUGÜN NELER OLDU

2 çocuk annesi 45 yaşındaki Yıldız Uluvardar'ın hayatı 2015 yılının ilk günlerinde "karın ağrısı" şikayetiyle değişmeye başladı. Gittiği özel hastanede bağırsak kanseri olduğunu öğrenen Uluvardar, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol tarafından yapılan ameliyatla tümörlerden kurtuldu, sonrasında da 6 ay kemoterapi gördü. Kanserden önce obez, tedavi sürecinin ardından da morbid obez olan Uluvardar, büyük mücadeleyle hastalıktan kurtuldu ancak yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması ve yürüme güçlüğü gibi sorunlarla karşılaştı. Uluvardar, dizlerinde sorun yaşaması üzerine gittiği ortopedi uzmanı doktorun kendisine yönelttiği "Ayakların o cüsseyi nasıl taşısın" sorusuyla hayatını değiştirme kararı aldı. Yine Doç. Dr. Varlık Erol'un kapısını çalan Yıldız Uluvardar, mide küçültme ameliyatı oldu, 9 ayda 40 kilo verdi. Uluvardar, doktorların desteği, spor ve diyet sayesinde 50 bedenden 38 bedene indi, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla da hayata bağlılığın sembol ismi haline geldi.